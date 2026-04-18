واریز وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفته آینده

واریز وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفته آینده
بر اساس اعلام منابع مرتبط با بازنشستگان، وام ۵۰ میلیون تومانی آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ پیامک دریافت کرده اما هنوز مبلغی به حسابشان واریز نشده، از هفته آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اطلاعات منتشرشده، بازنشستگانی که در بهمن‌ماه سال گذشته پیامک مربوط به دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند اما تاکنون این تسهیلات به حساب آن‌ها واریز نشده، از هفته آینده می‌توانند وام خود را از طریق بانک رفاه کارگران دریافت کنند. 

در همین حال، به این گروه از بازنشستگان توصیه شده است به پیامک‌های ثانویه مبنی بر «تأیید» یا «انصراف» از دریافت وام پاسخ ندهند؛ چراکه هرگونه پاسخ به این پیامک‌ها به منزله انصراف از دریافت تسهیلات تلقی می‌شود. 

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، تأکید شده است که متقاضیان برای انجام مراحل نهایی واریز، مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان در حساب حقوق یا مستمری خود داشته باشند تا هزینه‌های مربوط به ابطال تمبر و سایر کارمزدهای احتمالی بدون مشکل انجام شود. 

این تسهیلات از سوی بانک رفاه کارگران و در قالب طرح حمایتی برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

 

