English العربیه
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

انتظار کارگران/ قول دادند مصوبه مزدی امروز ابلاغ شود

یک فعال کارگری گفت: به ما وعده‌ داده‌اند که مصوبه‌ی مزد کارگران امروز ابلاغ خواهد شد و امیدواریم این اتفاق همین امروز بیفتد و نگرانی کارگران رفع شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۵ کارگران هنوز از سوی وزارت کار برای اجرا ابلاغ نشده است.

طی روزهای گذشته بسیاری از فعالان کارگری در اعتراض به تعویق در ابلاغ این مصوبه از وزارت کار انتقاد کرده‌اند. برخی از آنها نگران بودند که در اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در سال جدید این مصوبه تغییر کند اما جلسه برگزار شد و مصوبه‌ی مزدی هیچ تغییری نکرد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار،  در رابطه با آخرین خبرها درباره‌ی ابلاغ مصوبه‌ی مزد ۱۴۰۵ کارگران گفت: به ما وعده‌ داده‌اند که مصوبه‌ی مزد کارگران امروز ابلاغ خواهد شد و امیدواریم این اتفاق همین امروز بیفتد و نگرانی کارگران رفع شود.

باقری تاکید کرد: طبق گفتگو‌هایی که در جلسه‌ی تعیین مزد کارگران انجام شد، قرار است حقوق کارگران تا قبل از شهریورماه بازنگری شود.

 

