به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در نشست وبیناری با مدیران‌کل استان‌ها، ضمن تشریح ابعاد طرح «امداد ایران ماهر»، از ایجاد شبکه ملی داوطلبان مهارت برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و تأکید کرد: شرایط اخیر کشور، ضرورت نقش‌آفرینی فعال این سازمان را بیش از گذشته آشکار کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، در این نشست با اشاره به رویدادها و فشارهای اخیر بر زیرساخت‌های کشور گفت: امروز «جنگی تحمیلی علیه فناوری و توانمندی ایران» در جریان است و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید در این شرایط نقش خدمات‌رسانی اجتماعی و پشتیبانی بازسازی را برعهده گیرد.

غلامحسین محمدی با تأکید بر آسیب به برخی مراکز علمی و زیرساختی، اظهار داشت: هدف این حملات، تضعیف ایرانِ قوی است، اما تاب‌آوری مردم و سرعت بازسازی‌ها نشان داد، انسجام اجتماعی پابرجاست.

او با اشاره به ناکامی برخی رسانه‌های خارجی در ارائه تصویری نادرست از وضعیت مردم، افزود: همراهی مردم و سازمان‌ها اجازه نداده که کشور با بحران انسانی روبه‌رو شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ادامه، مهم‌ترین مأموریت طرح «امداد ایران ماهر» را تشکیل یک شبکه سراسری از داوطلبان مهارت‌محور دانست و گفت: هر استان موظف است، تیم‌های امدادی متشکل از نیروهای داوطلب و متخصص ایجاد کند. او از مدیران خواست به‌طور فعال داوطلبان را جذب کنند: «یکی می‌گوید دو روز در ماه کمک می‌کنم، دیگری در تابستان می‌آید، فردی هم شاید به‌جای حضور، تجهیزات یا خدمات بدهد. همه این‌ها بخشی از پازل امداد مهارتی کشور است.»

او همچنین به پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی اشاره کرد و آن را یکی از محورهای اساسی فعالیت سازمان در سال‌جاری دانست و تصریح کرد: تنها بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف حدود ۹۰ میلیارد دلار ظرفیت دارد و ما باید سهم خود را در این حوزه ایفا کنیم.

به گفته او، برخی داوطلبان و مشمولان بیمه بیکاری نیز می‌توانند با کارانه‌های محدود در این طرح مشارکت کنند.

محمدی همچنین از تخریب کامل مراکز «اسدآباد» و «چگنی» خبر داد و خاطرنشان ساخت: بازسازی این مراکز با مشارکت خیرین و کمک‌های امدادی همکاران سازمان دنبال می‌شود و این مراکز را به نام شهدای آموزش فنی‌وحرفه‌ای بازسازی خواهیم کرد.

تشریح چارچوب طرح از سوی معاون آموزش سازمان

در ادامه چارچوب اجرایی طرح «امداد ایران ماهر»، تشکیل شبکه ملی امداد مهارتی، نحوه سازماندهی تیم‌ها، سازوکارهای بازسازی مهارت‌محور و شیوه همکاری میان استان‌ها از سوی معاون آموزش سازمان، تشریح شد.

به گفته سیدجمیل احمدی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در تلاش است، علاوه بر بازسازی مراکز آسیب‌دیده و تقویت زیرساخت‌ها، یک اکوسیستم پایدار امداد مهارتی ایجاد کند؛ سازوکاری که بتواند در مواجهه با بحران‌های ملی، مانند جنگ، سیل و زلزله، نیروی انسانی ماهر و آماده‌به‌کار را در سریع‌ترین زمان ممکن ساماندهی و اعزام کند.

انتهای پیام/