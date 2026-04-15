حداقل حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۵ چقدر است؟

به گزارش ایلنا، هنوز مصوبه مزدی ابلاغ نشده است اما به شرط ابلاغ، حداقل حقوق کارگری در فروردین، ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.

بازنشستگان حداقل‌بگیر کارگری کمی کمتر از این مبلغ در ماه‌های آینده دریافتی خواهند داشت البته آنهم به شرط تصویب افزایش مستمری در هیات مدیره تامین اجتماعی و ابلاغ آن از سوی مدیرعامل این سازمان.

در عین حال، حداقل‌ حقوق کارمندی از فروردین امسال، قطعاً ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و این در حالیست که کارمندان مزایای جانبی و جنبی نیز دارند که به این پایه حقوق افزوده می‌شود.

