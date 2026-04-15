تعدیل انبوه در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام/ کارگران نگران آینده هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام که در شهرستان چوار واقع شده است؛ حدود ۳۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس »مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون، بیش از ۱۵۰ نفر از آن‌ها که بومی شهرستان هستند، پس از اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.

از قرار معلوم؛ شرکت پالایش گاز ایلام از واحدهای در دست ساخت در دو فاز است که از سال ۱۳۸۰ ساخت آن آغاز شده است و اجرای کارهای تکمیلی فاز اول که راه اندازی شده و اجرای فاز دوم توسعه پالایشگاه گاز ایلام به شرکت پیمانکاری «جهانپارس» واگذار شده است اما کارگران تعدیلی که از کارگران باتجربه این پروژه عمرانی با دو تا ۱۵سال سابقه کار هستند از ابتدای مهر ماه سال گذشته در سه مرحله با دستور کارفرما اجازه ورود به محل کار خودرا ندارند.

یکی از کارگران پیمانکاری پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام به ایلنا گفت: مهرماه سال گذشته ۵۸ کارگر، پایان اسفند۵۲ کارگر و فروردین سال جاری ۴۲ کارگر با اتمام قرارداد از کار بیکار شده‌اند و باقی کارگران نیز نگران امنیت شغلی خود هستند و از بیکار شدن می‌ترسند.

بنابر اظهارات وی؛ در میان کارگران بیکار شده که از واحد برق، ساپورت، راه اندازی و غیره. . هستند، کارگران واحد ایمنی و آتش نشانی نیز مشاهده می‌شود که در شرایط فعلی، در صورت بروز هر گونه آتش سوزی جزئی، پالایشگاه با مشکل روبرو خواهد شد.

این کارگر اظهار داشت: برخی کارگران بیکار شده هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکرده‌اند. وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست. از طرف دیگر سایر همکاران نگران امنیت شغلی خود هستند.

این کارگر پیمانکاری می‌گویند؛ در حالی تعدیل نیرو صورت گرفته که حداقل سه تا چهار سال دیگر به اتمام پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام باقی مانده است و کارفرمای مادر هیچ تعهدی نسبت به ما کارگران احساس نمی‌کند، و ما نمی‌دانیم از کدام مرجع و نهاد باید حقوق‌مان را پیگیری کنیم.

