درخواست سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان: مراحل پرداخت حق بیمه را تکمیل کنید!
سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان خواست که نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان خواست که نسبت به تکمیل فرایند پرداخت حق بیمه کارگران برای جلوگیری از متضرر شدن کارگران در استفاده از خدمات درمان اقدام کنند.
در این پیام آمده: "با توجه به ایجاد فرآیند هوشمند ارسال لیست و پرداخت حقبیمه و تأثیر مستقیم آن بر استحقاق درمان کارگران و بیمهشدگان، خواهشمند است کارفرمایان گرامی تمامی مراحل ارسال و پرداخت لیست حقبیمه در سامانه es.tamin.ir را تا انتها تکمیل کنند."