عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با ایلنا:
مصوبه مزدی ۱۴۰۵ تغییر نکرد/ ابلاغ به زودی
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار، در تشریح نشست امروز عصر این شورا به خبرنگار ایلنا گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۵ تغییر نکرد و تمام بندهای آن بدون تغییر باقی ماند.
او افزود: بنا بر قولهای رسمی، این مصوبه به زودی برای اجرا در تمام کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ میشود.
او در ارتباط با دستور کار دیگر جلسه که رسیدگی به وضعیت کارگاههای آسیب دیده در جنگ بود؛ گفت: بحثهایی در مورد لزوم تعیین سقف افزایش مزد سایر سطوح مطرح شد که شورایعالی کار در این زمینه تصمیم نگرفت؛ قرار شد تعیین سقف مزدی سایر سطوح براساس فصل هفتم قانون کار، به پیمانهای دسته جمعی تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی در سطح ملی واگذار شود.
خدایی افزود: قرار شد گزارش دقیقتری از وضعیت کارگاههای آسیب دیده تهیه شود تا در نشست بعدی شورایعالی کار که طبق قرارها، در اسرع وقت برگزار میشود، به آن بپردازیم.