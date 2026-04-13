نامه تشکلهای کارگری ایران برای سفیر و مردم اسپانیا/ خوبی و برادری را از یاد نمیبریم
نمایندگان تشکل های کارگران جمهوری اسلامی ایران در نامهای به « آنخل لوسادا فرناندز» سفیر کشور اسپانیا در ایران ضمن قدرانی از وجدان بیدار جهانی مسئولین و مردم این کشور اعلام کردند: مردم دلاور اسپانیا با فریاد نه به جنگ به خیابانهای مادرید و بارسلون آمدند، نه به جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه توان رسانهای و نظامی خود به ایران تحمیل کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در بخشی از متن نامه نمایندگان تشکلهای قانونی کارگران در جمهوری اسلامی ایران به سفیر و مردم اسپانیا آمده است: ما کارگران ایران، در روزهایی که آسمان کشورمان آماج ناجوانمردانهترین حملات وحشیانه دشمنان بود، با چشمان خود دیدیم که چگونه شما اسپانیاییهای دلاور، درست در همان روزهای آتش و ترس، به خیابانهای مادرید و بارسلون آمدید و فریاد زدید: «نه به جنگ!» نه به جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه توان رسانهای و نظامی خود به ایران تحمیل کرده بودند.
در ادامه این نامه آمده است: ما کارگرانی هستیم که دستهایمان پینه بسته، اما قلبمان همچنان گرمای محبت را از یاد نمیبرد همان روزهایی که ترامپ با زبان توهین و تحقیر، اروپا را «بازنده» خطاب میکرد، شما اسپانیاییها با غیرت خود جوابی محکم به آن یاوه گو دادید شما ثابت کردید که شرافت انسانی را نمیتوان با پول نفت یا تهدید موشکی و لغو تجارت به درست آورد.
یادمان هست که در اوج جنگ رمضان، دولت مردان خردمند شما پایگاههای نظامی خود را بر روی جنگافروزان بستند، سفیر خود را از سرزمینهای اشغالی فراخواندند، و با افتخار پرچم مخالفت با جنگ را بر فراز قلب اروپا برافراشتند این را هیچ کارگر ایرانی از یاد نخواهد برد.
در ادامه تاکید شده است: و امروز، وقتی میبینیم که سفیر شما به تهران بازگشته و سفارتتان را بازگشایی کرده است، این پیام روشن برای ماست که «نیکان را پاداش نیک است» ما ایرانیان، همانطور که زخم عمیق جنایتکاران و همدستانشان را بر تن داریم و هرگز فراموش نمیکنیم، خوبی و برادری را نیز از یاد نمیبریم
اسپانیا صاحب تمدنی بسیار درخشان و انسانی است و الفت میان ما، شفقت و دوستی دو برادر فرهنگی است که در برابر توحش آمریکای تمدنستیز و کودککشی رژیم صهیونیستی، با هم ایستادند.
ما کارگران ایران، این پیام را از ژرفای جان خود به شما میگوییم:
«ایستادگی شما در کنار ما، افتخاری است که بر پیشانی تاریخ دو ملت میدرخشد». از صمیم قلب سپاسگزاریم زنده باد برادری ایران و اسپانیا و ملتهای آزاده
مرگ بر جنایتکاران وجدان فروش
پاینده اسپانیا و ایران
این نامه به امضای خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، کانون عالی انجمنهای های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رسیده است.