در تماس با ایلنا مطرح شد؛
نگرانی کارگران هتل لاله تهران از تعدیل احتمالی/ سایه بیثباتی را از سر پرسنل بردارید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هتل بینالمللی لاله تهران که از جمله مجموعههای اقامتی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محسوب میشود، این روزها با اخباری مبنی بر تغییر در وضعیت اشتغال نیروهای خود روبرو شده است.
بر اساس اخبار واصله، زمزمههایی در میان جامعه کارگری این هتل پیچیده که حکایت از احتمال تعدیل نیروی نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران این مجموعه دارد. هتل لاله به عنوان یکی از نمادهای صنعت هتلداری پایتخت که تحت مدیریت شرکت توسعه گردشگری ایران اداره میشود، بخش قابل توجهی از نیروهای باسابقه را در بدنه خود جای داده است و اکنون خبرهای شنیده شده درباره احتمال قطع همکاری با این تعداد از کارکنان، نگرانیهایی را بابت ثبات شغلی در این واحد بزرگ خدماتی ایجاد کرده است.
هرگونه تصمیم در جهت کاهش نیروی انسانی در چنین مجموعههایی، میتواند تبعات معیشتی مستقیمی برای خانوادههای کارگری در پی داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که حفظ اشتغال موجود باید در اولویت برنامههای نهادهای متولی باشد.
کارگران این مجموعه میگویند: در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به چالشهای موجود در فضای کسبوکار، از مجموعهای همچون هتل لاله که در نهایت بودجه آن توسط دولت تأمین میشود، انتظار میرود بیش از پیش نسبت به حفظ حقوق کارگران و صیانت از امنیت شغلی آنان متعهد باشد و اجازه ندهد معیشت کارکنان با تهدید تعدیل روبرو شود.