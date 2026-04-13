بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار افزایش مستمری و واریز حقوق

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار طولانی برای افزایش مستمری در سال جدید انتقاد کردند.

آن‌ها خواستار اطلاع‌رسانی مدیران تامین اجتماعی در مورد زمان تصویب و ابلاغ افزایش مستمری‌ها شدند و اعلام کردند: افزایش حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها تصویب و ابلاغ شده؛ توقع داریم دولت و تامین اجتماعی به وضعیت معیشتی کارگران بازنشسته توجه داشته باشند و هرچه زودتر در مورد افزایش مستمری‌ها تصمیم‌گیری کنند.

این بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت سریع‌تر مستمری‌ها شدند و افزودند: انتظار داریم واریزی‌ها به روز آخر ماه موکول نشود.

