در نشست رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تشکل‌های کارگری مازندران مطرح شد؛

تأکید بر امنیت شغلی و معیشت کارگران

تشکل‌های کارگری و بازنشسته استان مازندران با علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در اولین دیدارسال جاری تشکل‌های کارگری با علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم انسجام ملی و پیگیری مطالبات معیشتی ورفاهی جامعه کارگری و بازنشسته تاکید کرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به هم‌سویی وهمراهی تشکیلات کارگری مازندران با اهداف نظام و رهبری، بر تلاش بی‌وقفه برای استیفای حقوقی همچون امنیت شغلی، معیشت و درمان کارگران تأکید کرد. 

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با اشاره به اهمیت هفته کارگر در سال ۱۴۰۵، این مناسبت را میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب و فرصتی برای پیگیری جدی مطالبات این قشر در راستای عدالت اجتماعی دانست. مسئول کانون بازنشستگان استان مصوبه امسال شورای‌عالی کار را گامی در جهت تحقق شعارهای دولت و رویکردهای رهبری توصیف کرد که می‌تواند به اجرای عدالت و رفع بخشی از مشکلات بازنشستگان کمک نماید. 

همچنین علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون، اظهار داشت: «وحدت و انسجام در حمایت از محرومان و دفاع از معیشت مردم در سایه آرمان‌های امام (ره) و رهبری، از وظایف اصلی ماست. وی عنوان کرد رویکرد مجلس همواره حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و رفع موانع رفاهی جامعه کارگری و بازنشستگان بوده و خواهد بود.» 

در این دیدار برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری وبازنشسته استان به بیان دغدغه‌ها و مطالبات کارگران پرداختند.

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
