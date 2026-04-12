تأکید بر امنیت شغلی و معیشت کارگران

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در اولین دیدارسال جاری تشکل‌های کارگری با علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم انسجام ملی و پیگیری مطالبات معیشتی ورفاهی جامعه کارگری و بازنشسته تاکید کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به هم‌سویی وهمراهی تشکیلات کارگری مازندران با اهداف نظام و رهبری، بر تلاش بی‌وقفه برای استیفای حقوقی همچون امنیت شغلی، معیشت و درمان کارگران تأکید کرد.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با اشاره به اهمیت هفته کارگر در سال ۱۴۰۵، این مناسبت را میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب و فرصتی برای پیگیری جدی مطالبات این قشر در راستای عدالت اجتماعی دانست. مسئول کانون بازنشستگان استان مصوبه امسال شورای‌عالی کار را گامی در جهت تحقق شعارهای دولت و رویکردهای رهبری توصیف کرد که می‌تواند به اجرای عدالت و رفع بخشی از مشکلات بازنشستگان کمک نماید.

همچنین علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون، اظهار داشت: «وحدت و انسجام در حمایت از محرومان و دفاع از معیشت مردم در سایه آرمان‌های امام (ره) و رهبری، از وظایف اصلی ماست. وی عنوان کرد رویکرد مجلس همواره حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و رفع موانع رفاهی جامعه کارگری و بازنشستگان بوده و خواهد بود.»

در این دیدار برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری وبازنشسته استان به بیان دغدغه‌ها و مطالبات کارگران پرداختند.

