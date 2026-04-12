به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری بی.بی.سی، رانندگان کامیون و ماشین‌های سنگین و تراکتورهای ایرلندی در منطقه ایرلند شمالی در اعتراض به افزایش قیمت سوخت دست به اعتصاب زدند.

روز شنبه ده‌ها وسیله نقلیه در یک کاروان با حرکت آهسته در اعتراض به افزایش هزینه‌های سوخت در جاده‌های بزرگ منطقه ایرلند شمالی حضور اعتراضی یافته و اعتصاب کردند.

سازمان‌دهندگان اعتصاب می‌گویند که با معترضان در جمهوری ایرلند در صدها پمپ بنزین که پنج روز اعتصاب داشته و بدون سوخت ماندند، اعلام همبستگی می‌کنند.

کاروانی از ون‌ها، کامیون‌ها، تراکتورها و تریلی‌ها، قبل از عبور از مرز به منطفه لیفورد ایرلند شمالی در یک «حرکت آهسته» از اطراف مرکز شهر رانندگی کرده و ترافیک ایجاد کردند.

یکی از مالکان خودروهای بازیافتی به خبرنگار بی‌بی‌سی در ایرلند گفت: صورت‌حساب سوخت ما در ماه گذشته بیش از ۵۰۰۰ پوند افزایش یافته است و از امروز کامیون‌های خود را از جاده خارج خواهیم شد.

مایکل مک‌لافلین، یکی از سازمان‌دهندگان اعتراض، گفت: «خشم واقعی در سراسر جزیره ایرلند در مورد افزایش قیمت‌ها وجود دارد؛ نه تنها در مورد سوخت، بلکه در مورد هزینه‌های زندگی!»

تمام بخش‌های دیگر اقتصاد شامل تولید، ساخت و ساز، مهمانداری، مراقبت‌های بهداشتی و توزیع، دچار بحران شدند ولی در تمام این بخش‌ها، کارگران در طول کرونا و جنگ اوکراین، چراغ تولید را روشن نگه داشتند.

گفتنی است این اعتصابات درحالی صورت می‌گیرد که درگیری در خاورمیانه باعث افزایش سریع قیمت بنزین و گازوئیل در سراسر جهان شده و حدود ۲۰ درصد از تجارت نفت جهان، ماده اولیه تولید بنزین و گازوئیل، با بسته شدن تنگه هرمز متوقف شده است.

