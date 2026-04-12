کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج: مطالبات را بپردازید/ مجبور شدیم فرم تسویه حساب امضا کنیم!
کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج در حالی با مشکل معوقات مزدی سال گذشته مواجهاند که شهردار یاسوج اعلام کرده مطالبات همه کارگران شهرداری به روز شده و تسویه حساب شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به ادعای کارگران شهرداری یاسوج در استان کهکیلویه وبویر احمد که بیشترشان در بخشهای خدماتی به عنوان پاکبان تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند؛ این کارگران حقوق اسفند ماه را طلبکارند به همین دلیل از مسئولان درخواست دارند که پیگیر پرداخت آن باشند.
این کارگران به ایلنا میگویند: مسئولان شهری از وضعیت معیشتی و بیپولی کارگران شهرداری یاسوج باخبرند اما پیگیری جدی صورت نمیگیرد.
یکی از کارگران با بیان اینکه از مدیریت شهر در مقام کارفرمای اصلی درخواست داریم چارهای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار پیمانکاری بیندیشد، گفت: جدا از حقوق، یکی از چالشهای کارگران خدماتی شهرداری یاسوج، نداشتن امنیت شغلی، محروم بودن از مزایای عرفی و مناسبتی، پرداخت نشدن اضافه کاریها وجمعه کاریها و عدم وصول کامل پایه سنوات و عیدی و پاداشهای پایان سال است که دست کارگران برای وصول آنها هر ساله کوتاه است.
او گفت؛ برخی شرکتهای پیمانکاری در شهرداری یاسوج بویژه در بخش خدمات از کارگران خود فرم تسویه حساب میگیرند بدون اینکه عیدی و مزایای مزدی پیان سال آنها را پرداخت کرده باشند.
به گفته وی؛ پیمانکار مربوطه قبل از پایان هر سال بدون اینکه مطالبات قدیمی و جاری حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰کارگر خدماتی را پرداخت کرده باشد، کارگران را مجبور کرده فرم تسویه حساب را امضا کنند و تعهد بدهند که هیچ طلبی از کارفرما ندارند.
او با بیان اینکه همه کارگران پیمانکاری شاغل در شهرداری همانند همکاران فضای سبز در دریافت مطالبات قانونی خود با کارفرمایان مشکل دارند گفت: پرداخت مطالبات مزدی کارگران خدماتی و پاکبان از اسفند ماه به تاخیر افتاده در عین حال در دریافت کامل حق سنوات وعیدی (۱۴۰۴) با مشکل روبرو هستیم. همچین کارفرما در پرداخت حق مرخصی، اضافه کاری و برخی مزایای عرفی و مناسبتی کارگران کوتاهی میکنند.
این کارگر پاکبان با بیان اینکه پیگیریهای زیادی برای وصول مطالبات عقب افتاده خود از مسئولان شهری انجام دادهایم که تا کنون محقق نشده است، به نیابت از همکاران از اعضای شورای شهر درخواست کرد چارهای برای موضوع تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در همه بخشها بیاندیشند تا ضمن داشتن امنیت شغلی، امنیت معیشتی ومالی نیز داشته باشند.
لازم به ذکر است، پیشتر کیوان آشنا (شهردار یاسوج) در گفتگوبا برخی رسانه از پرداخت کامل وبه روز شدن مطالبات کارگران شهرداری یاسوج خبر داده است.