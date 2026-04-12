جزئیات افزایش ردیفهای حقوقی بازنشستگان کشوری + نمونه حکم
برخی از تغییرات در ردیفهای حقوقی بازنشستگان کشوری انجام شد.
به گزارش ایلنا، موارد تغییرات حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با درج احکام جدید بازنشستگان مشخص شد.
تغییرات حقوق بازنشستگان کشوری در ماه فروردین ماه به شرح ذیل است:
۱) افزایش عائله مندی به مبلغ ۲۵۲۰۸۲۵۰ ریال
۲) افزایش اولاد به مبلغ ۲۰٬۶۳۲٬۵۱۸ ریال
۳) تغییر نرخ بیمه تبعی دو به مبلغ ۴۰۰۶۸۰۰ ریال
افزایش حقوق ۲۰ درصد به همراه همسانسازی و مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰ ریال فوق العاده ویژه که احکام آن در سایت بارگذاری شده است.
کانال شبکه خبری بازنشستگان، نمونهای از حکم ترمیم و متناسبسازی صادر شده را منتشر کرده است: