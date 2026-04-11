به گزارش ایلنا، حسین فلاح خوش‌مشرب، دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری، از آغاز ثبت‌نام این دوره از مسابقات خبر داد و اعلام کرد که کارگران و اعضای خانواده‌های آنان می‌توانند تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به نشانی roshd16.ir/kargar-1405 در مسابقات شرکت کنند.

او با اشاره به گستردگی رشته‌ها و استقبال فزاینده جامعه کارگری گفت: «مسابقات قرآنی جامعه کارگری هر سال با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، ایجاد فرصت بروز استعدادها و تقویت بنیان‌های معنوی خانواده‌های کارگری برگزار می‌شود. در دوره نهم تلاش کرده‌ایم رشته‌ها را متنوع‌تر کنیم تا افراد با سلایق و توانمندی‌های مختلف امکان مشارکت داشته باشند.»

فلاح خوش‌مشرب افزود: «این دوره در پنج بخش آوایی، معارفی، هنری، هوش مصنوعی و پژوهشی برگزار می‌شود که هر بخش متناسب با گروه‌های سنی و علاقه‌مندی‌های مختلف طراحی شده است.»

به گفته دبیر مسابقات، بخش آوایی شامل رشته‌های قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن، اذان، دعاخوانی و مداحی ویژه آقایان است. او این بخش را «یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌ها» دانست و تأکید کرد که استعدادهای درخشان زیادی در میان کارگران کشور در حوزه‌های صوت و لحن و هنرهای آوایی وجود دارد.

در بخش معارفی، رشته‌های آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن با محوریت تفسیر سوره مبارکه فتح، آشنایی با معارف نماز ویژه گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال، حکمت‌های نهج‌البلاغه و احکام شرعی (با موضوع خمس) پیش‌بینی شده است. فلاح خوش‌مشرب گفت: «این بخش کمک می‌کند ارتباط معرفتی و فکری خانواده‌ها با معارف دینی عمیق‌تر شود.»

او ادامه داد: «برای تشویق کودکان و نوجوانان نیز بخش هنری شامل نقاشی ویژه سنین ۳ تا ۱۰ سال و خوشنویسی طراحی شده که طی سال‌های گذشته با استقبال قابل توجه خانواده‌ها روبه‌رو بوده است.»

یکی از نوآوری‌های این دوره، بخش هوش مصنوعی با موضوع ایده‌پردازی و نوآفرینی قرآنی است. دبیر مسابقات درباره این بخش توضیح داد: «ورود هوش مصنوعی به عرصه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی ضرورتی است که امروز باید بیشتر به آن پرداخته شود. هدف ما این است که جوانان ایده‌های خلاقانه و کاربردی خود را در زمینه ترویج معارف قرآنی ارائه کنند.»

همچنین در بخش پژوهشی ، رشته داستان‌نویسی پیش‌بینی شده تا علاقه‌مندان حوزه ادبیات فرصت ارائه آثار خلاقانه خود را داشته باشند.

فلاح خوش‌مشرب در پایان از همه کارگران و خانواده‌های آنان دعوت کرد با مشارکت گسترده، شور و نشاط معنوی این رویداد قرآنی را بیش از گذشته افزایش دهند و استعدادهای خود را در فضای سالم، معنوی و خانوادگی این مسابقات به نمایش بگذارند.

