ورود دستگاه قضایی به ماجرا/ یک کارخانه در قائمشهر زنده شد

ورود دستگاه قضایی به ماجرا/ یک کارخانه در قائمشهر زنده شد
یک کارخانه مواد شوینده در قائمشهر با ورود دستگاه قضایی مازندران به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی (رئیس کل دادگستری مازندران) با بیان اینکه یک کارخانه مواد شوینده در قائمشهر با ورود دستگاه قضایی مازندران به چرخه تولید بازگشت، گفت: در راستای عمل به منویات رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و دستور ریاست قوه قضاییه در حمایت و پشتیبانی از تولید، با ورود دادستانی قائمشهر، کارخانه تولید مواد شوینده این شهرستان که به دلیل‌عدم تمدید برخی مجوزها تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت. 

وی افزود: این واحد تولیدی در سال ۱۳۹۹ شروع به کار کرد که متاسفانه از سال ۱۴۰۱ تاکنون علی رغم رفع اشکالات، بدون حل اساسی مشکل صدور مجوزهای آن باقی مانده بود که این مشکل با برگزاری چندین جلسه و بازدیدهای مکرر که آخرین بازدید نیز هفته گذشته ازسوی دادستانی قائمشهر انجام شد، رفع شده و اقدامات و هماهنگی لازم در این خصوص صورت گرفت.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

