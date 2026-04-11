یک ساختمان در پل قاری تبریز فروریخت/ مرگ یک کارگر و مصدومیت تعدادی دیگر

به گزارش ایلنا، به علت ریزش یک ساختمان در حال ساخت در محدود پل قاری تبریز، پنج نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند.

در این حادثه یک نفر از کارگران بر اثر مدفون شدن زیر آوار، جان خود را از دست داد.

نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان چهار نفر از کارگران را نجات و بلافاصله مصدومان را به بیمارستان منتقل کنند.

از قرار معلوم؛ این بنای در حال ساخت سال گذشته هم دچار ریزش و پلمب شده بود، اما مجددا ساخت و ساز آن از سر گرفته شده است.

