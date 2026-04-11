همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک ساختمان در پل قاری تبریز فروریخت/ مرگ یک کارگر و مصدومیت تعدادی دیگر

ریزش یک ساختمان در حال ساخت در تبریز، منجر به مرگ یک کارگر ساختمانی و مصدومیت چهار کارگر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، به علت ریزش یک ساختمان در حال ساخت در محدود پل قاری تبریز، پنج نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول کار بودند، بر اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند. 

در این حادثه یک نفر از کارگران بر اثر مدفون شدن زیر آوار، جان خود را از دست داد. 

نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه توانستند جان چهار نفر از کارگران را نجات و بلافاصله مصدومان را به بیمارستان منتقل کنند. 

از قرار معلوم؛ این بنای در حال ساخت سال گذشته هم دچار ریزش و پلمب شده بود، اما مجددا ساخت و ساز آن از سر گرفته شده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
