به گزارش ایلنا، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به جهت ارسال پیام‌های متعدد از سوی مقامات، مسئولان کشوری و فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها بابت همدردی با وی پس از شهادت برادر ایشان در جریان جنگ تحمیلی ۳۹ روزه، پیام قدردانی‌ای صادر کرد.

در این پیام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیْم

مَن لَم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ

بدینوسیله، با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت و با عرض سپاس، مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیه بزرگواران بالأخص آقایان ربیعی دستیار اجتماعی ریاست محترم جمهور، احمد میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین ایشان، علیرضا محجوب دبیرکل محترم خانه کارگر، حسین کمالی دبیرکل محترم حزب اسلامی کار، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، هیئت مدیره و امناء سازمان و معاونین ایشان، رؤسا و پرسنل ادارات کار، شعب و ادارات درمان سازمان تأمین اجتماعی، حجت الاسلام و المسلمین سعید آگاه مشاور رئیس جمهور، علیرضا محمودی مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران کشور (امکان) و هیئت مدیره و بازرسین این اتحادیه، مدیرعامل محترم خبرگزاری ایلنا و خبرنگاران محترم، سردبیر محترم روزنامه کار و کارگر و پرسنل محترم، دبیران، اعضای هیئت اجرایی و پرسنل و همکاران خانه کارگر مرکز و دیگر شعب خانه کارگر کشور، اعضای محترم خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین رؤسا، اعضای هیئت مدیره و بازرسین دیگر تشکلات کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی از جمله کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگری، جامعه اسلامی کارگران کشور، کانونعالی کارگران بازنشسته کشور، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اسکان)، اتحادیه سراسری زنان کارگر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، واحدهای تبلیغات، صندوق حمایت از کارگران بیکار، معاونت امور اعضاء و آموزش و سازمان دارالقرآن خانه کارگر و دیگر سازمان ها، ادارات، نهادها و مقامات کشوری، لشکری، دولتی، دوستان، آشنایان، اقوام، صنف بازاریان، کشاورزان، اقشار مختلف مردم استان‌های تهران، لرستان و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها مخصوصاً مردم بزرگوار شهرستان ازنا (روستای دلیان) و سایر روستاهای هم جوار که بر این حقیر، منت نهادند و با قدوم مبارکشان و حضور در مراسمات تشییع، تدفین و مراسمات سومین و هفتمین روز شهادت برادر عزیزمان «مهندس علی صادقی»، مَحفل ما را نورانی کردند و زینت بخشِ مجلسِ ما بودند و با ابراز همدردی، موجب تسلی خاطرمان شدند، اعلام می‌نماییم.

همچنین از یکایک سروران گرانقدری که از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام متنی، ارسال تاج گل و بنر تسلیت، با بنده حقیر ابراز همدردی کردند، خالصانه و صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌نماییم.

در پایان جای دارد مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات کلیه پزشکان، متخصصان و کادر درمان بیمارستان شهید فیاض بخش که در زمان حیات آن شهید تلاش حداکثری خود را جهت بهبود وضعیت آن مجروح جنگی، بکار گرفته بودند، اعلام نماییم.

سلامتی و طول عمر باعزت همه شما بزرگواران را از خداوند منان مسئلت می‌نماییم و امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم لطف و زحمات یکایک شما سروران را با شرکت در مجالس و محافلِ شادی و سرور، جبران نماییم.

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران

