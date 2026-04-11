کشته و زخمی شدن ۳ کارگر بر اثر ریزش آوار درمشهد
وقوع یک حادثه ریزش آوار در محدوه بلوار وکیل آباد مشهد، منجر به مرگ یک کارگر ساختمانی و مصدومیت دو کارگر دیگر شد.
به گزارش ایلنا، عصر روز پنجشنبه (۲۰ فروردین ماه)، به علت ریزش ناگهانی یک ساختمان در حال نوسازی در محدوده بلوار وکیلآباد مشهد، سه کارگر که در محل حادثه مشغول کار بودند، به همراه سه نفر از ساکنین در زیر تلی از خاک مدفون میشوند.
از قرار معلوم؛ نیروهای امداد و نجات مشهد با حضور در محل حادثه توانستند جان 4 نفر را که دو نفرشان کارگر بودند، از زیر خاک، نجات دهند و بلافاصله مصدومان را به نزدیکترین بیمارستان منتقل کنند اما یک کارگر و یک خانم بر اثر مدفون شدن در عمق آوار، بعد از تلاش ۲۶ساعته امداد گران جان باختند.