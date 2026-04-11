صدور احکام ۱۴۰۵ کارکنان وزارت کار / اجرای تبدیل وضعیت نیروها

به گزارش ایلنا، معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای ابتدایی سال جاری خبر داد.

سید جواد رضوی (معاون توسعه وزارت تعاون) گفت: همکاران ستادی وزارت کار می‌توانند احکام خود را رویت کنند و حقوق فروردین با اعمال ضرایب سال جدید انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای دومین سال پی در پی در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی احکام فروردین ماه با تلاش همکاران منابع انسانی به موقع صادر و حقوق فروردین ماه با اعمال افزایش سال جدید پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین کلیه احکام سال جدید مدیران کل استان مورد تایید و احکام کارکنان واحدهای اجرایی با تشکیل کارگروه همکاران، مرکز فناوری اطلاعات، شرکت همتا و همکاران توسعه منابع انسانی صادر شد.

رضوی افزود: همچنین در ایام جنگ رمضان ۲۰۰ نفر از همکاران تبدیل وضعیت به حالت رسمی قطعی شدند.

