برای حفظ اموال صندوق کشوری در شش پرونده حقوقی اقدام شد +جزئیات

به گزارش ایلنا، رضا فیضی‌نژاد (مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری) با اعلام صدور احکام قطعی در ۶ پرونده کلان مالی و ملکی اظهار داشت: «با پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی اداره‌کل حقوقی در مراجع قضایی، موفق شدیم حکم بازگشت دارایی‌های ارزشمندی را به نفع جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری دریافت کنیم که ارزش آن‌ها معادل هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

فیضی‌نژاد در تشریح جزئیات این پرونده‌ها گفت: «در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان عزیز، احکام قضایی قطعی برای ۶ پرونده بزرگ صادر شده که اقدام و عملکرد حقوقی بی‌سابقه‌ای را برای صندوق رقم زده است. این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش در پیچیده‌ترین دعاوی مالی و ملکی بوده است.»

مدیرکل دفتر حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به عناوین این پرونده‌ها افزود: «این دعاوی شامل پرونده‌های پتروشیمی جم و مهر به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، اراضی حکیمیه به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت)، ملک سرخرود به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت)، پرونده تسهیلات نظیف به ارزش حدود ۹۲ میلیون دلار آمریکا و همچنین ملک موسوم به هنرجو با ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان بود که پس از سال‌ها پیگیری، سرانجام با رأی قاطع دادگاه به نفع صندوق خاتمه یافت.»

وی با تأکید بر اهمیت این احکام بیان کرد: «این دارایی‌ها اکنون به مجموعه صندوق بازگشته و ارزش مجموع این پیروزی‌های حقوقی، گامی استوار در جهت شفافیت مالی و حفاظت از سرمایه‌هایی است که متعلق به نسل‌های مختلف بازنشستگان کشوری است.»

فیضی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: «مدیریت حقوقی صندوق با تکیه بر اسناد و مدارک متقن، همچنان صیانت از تک‌تک اموال و سرمایه‌های متعلق به بازنشستگان را خط قرمز صندوق دانسته و در مسیر بازپس‌گیری هرگونه دارایی تضییع‌شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»

