به «کارگران شرکتی» هم مزایای مناسبتی و کمک معیشتی بدهید!

شماری از کارگران پیمانکاری شاغل راه‌آهن لرستان که در بخش نگهداری از خطوط ریلی کار می‌کنند؛ به خبرنگار ایلنا گفتند: علیرغم وعده مدیران راه آهن لرستان برای پرداخت کامل پاداشهای مناسبتی، متاسفانه هنوز پرداختی‌ها کامل نیست.

آن‌ها به تبعیض‌های اعمال شده در این شرکت‌ها در خصوص پرداخت مزایای مناسبتی اشاره کرده و افزودند: برای روزهای مناسبتیشرکت راه‌آهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمعی خود مبالغی را واریز می کند اما به حساب کارگران پیمانکاری چیزی واریز نمی شود.

این کارگران بابیان اینکه مدیران راه آهن باید به فکر معیشت کارگران نگهداری از خطوط ریلی هم باشند، در ادامه گفتند: چرا کارگران پیمانکاری ابنیه فنی از مزایای مزدی و سایر مطالباتی که کارگران رسمی و تجمیعی می‌گیرند، محرومند؟ ما کارگران با حداقل حقوق اداره کار که بخشی از آن بابت حق بیمه و سایر بدهی‌ها و اقساط بانکی کسر می‌شود، باید با چند سر عائله زندگی کنیم.

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن لرستان در خاتمه افزودند: کارگران رسمی راه‌آهن که وضع بهتری نسبت به ما کارگران پیمانکاری دارند از ابتدا سال پاداش عید فطر و سایر مزایای کمک معیشتی که در شرایط جنگ به آن‌ها تعلق گرفته را دریافت کرده‌اند اما ما کارگران پیمانکاری که طرف حساب‌مان شرکت است، در شرایطی که ماه مبارک رمضان و عید نوروز را پشت سر گذاشتیم، دریافتی‌مان همچنان حداقلی است و هیچ نوع پرداخت اضافه نداشتیم.

