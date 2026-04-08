به گزارش ایلنا، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور شاخص‌ها و ضوابط ارزیابی کیفی متقاضیان فراخوان «طراحی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری از پلتفرم جامع عرضه و فروش منابع آموزشی و کمک‌آموزشی» را اعلام کرد.

بر اساس سند «روش ارزیابی کیفی» منتشرشده، ارزیابی کیفی متقاضیان این فراخوان در پنج محور اصلی شامل سابقه اجرایی و تجربه، حسن‌سابقه در کارهای قبلی، کفایت کارکنان و توان مدیران، توان برنامه‌ریزی و ساختاری و توان مالی انجام می‌شود که در مجموع ۱۰۰ امتیاز را در بر می‌گیرد. حد نصاب قبولی در این مرحله ۶۰ امتیاز تعیین شده و امتیازدهی در صورت مشارکت شرکت‌ها به‌صورت تجمیعی محاسبه خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مهلت ثبت‌نام و ارسال مستندات از تاریخ انتشار این فراخوان به مدت ۱۰ روز تعیین شده است و پس از پایان این مهلت، فرآیند ارزیابی کیفی به مدت ۱۲ روز انجام خواهد شد. نتایج ارزیابی پس از اتمام این مرحله، از طریق مراجع رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این سند تأکید شده است، کلیه فرم‌ها و مستندات باید مطابق فرمت‌های اعلام‌شده، به‌صورت تایپ‌شده و با مهر و امضای مجاز ارائه شود و مدارک ناقص، دست‌نویس یا بدون امضاء و همچنین اسکن‌های ناخوانا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

همچنین ارائه گواهی‌های صلاحیت مرتبط، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، لیست بیمه سه‌ماه اخیر و سایر اسناد ثبتی و مالی از جمله الزامات شرکت در این فراخوان عنوان شده و برای شرکت‌های دانش‌بنیان و مستقر در پارک‌ها یا مناطق ویژه، در صورت ارائه مستندات معتبر، ضریب ترجیحی پیش‌بینی شده

