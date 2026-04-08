به گزارش ایلنا، حسین رنجبران مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ گفت : با وصول ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حق سرانه بیمه‌تکمیلی بازنشستگان تامین‌اجتماعی، از روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، خسارت‌های درمانی مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ بازنشستگان تامین‌اجتماعی پرداخت و تسویه شد.

بازنشستگان انتظار دارند هرچه سریعتر مطالبات بیمه تکمیلی مربوط به نیمه دوم سال را نیز دریافت کنند.

