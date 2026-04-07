افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری/ انتخاب اختیاری «جدول دوم پوشش تعهدات»

به گزارش ایلنا، در جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با تمرکز بر افزایش سطح خدمات که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور به‌صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) و باحضور مدیرعامل، عضو هیات مدیره، تعدادی از معاونان و مدیران صندوق و همچنین رؤسای کانون‌های منتخب برگزار شد، بر تغییرات قرارداد جدید از جمله افزایش قابل توجه سقف پوشش‌های درمانی و ایجاد حق انتخاب اختیاری برای بازنشستگان تأکید شد.



در این نشست تخصصی، جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی به جامعه بازنشستگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.