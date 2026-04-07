افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری/ انتخاب اختیاری «جدول دوم پوشش تعهدات»

بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف ارتقای خدمات رفاهی در شرایط ویژه کشور، سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، در جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با تمرکز بر افزایش سطح خدمات که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور به‌صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) و باحضور مدیرعامل، عضو هیات مدیره، تعدادی از معاونان و مدیران صندوق و همچنین رؤسای کانون‌های منتخب برگزار شد، بر تغییرات قرارداد جدید از جمله افزایش قابل توجه سقف پوشش‌های درمانی و ایجاد حق انتخاب اختیاری برای بازنشستگان تأکید شد.

در این نشست تخصصی، جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی به جامعه بازنشستگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

یکی از ویژگی‌های قرارداد سال جدید، افزایش قابل توجه سقف تعهدات درمانی است که با هدف کاهش هزینه‌های بستری و پاراکلینیکی بازنشستگان طراحی شده است. 

همچنین برای اولین بار، سازوکار اجرایی جدیدی فراهم شده تا بازنشستگان بتوانند بر اساس نیاز خود، نسبت به انتخاب اختیاری «جدول دوم پوشش تعهدات» اقدام کنند.

بخش دیگری از این جلسه به موضوع نظارت بر عملکرد شرکت‌ بیمه‌گر اختصاص داشت. به پیشنهاد نمایندگان کانون‌ها، مقرر شد به منظور ارتقای کیفیت خدمات، «ساختار نظام‌مند نظارتی» برای کانون‌های بازنشستگی هر استان تدوین شود. 

همچنین، صندوق بازنشستگی کشوری موظف شد به زودی دستورالعمل و سازوکار اجرایی این نظارت استانی را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ نماید تا دسترسی بازنشستگان به خدمات درمانی طبق استانداردهای پیش‌بینی‌شده تضمین شود.

اخبار مرتبط
