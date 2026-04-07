به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری در در اولین جلسه بررسی پیشرفت طرح‌های بیست‌گانه در سال جدید با موضوع استقرار و پیاده‌سازی کامل طرح‌های بیمه متمرکز و نظام مالی تعهدی، ضریب مقطوع پیمان، طرح بازرسی الکترونیک دفاتر و استقرار شعب مجازی بیان کرد: در شرایط خاص فعلی کشور توسعه خدمات غیرحضوری و حرکت از خدمات دیجیتال و غیرحضوری به خدمات هوشمند، موثر و برای مردم و ذینفعان مفید است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بعد از بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط مدیران طرح‌های مربوطه از وضعیت طرح‌ها در پایان سال گذشته، گفت: بخش عمده اقدامات مربوط به خدمت بیمه متمرکز انجام شده و دیگر فعالیت‌های مربوطه حتی در وضعیت جنگی امروز نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون باید به صورت جدی نقایص را رفع و اقدامات مربوطه را در وضعیت‌های پایلوت با پیش بینی سازوکاری پاسخگو و چابک شناسایی و رفع مشکلات انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: در حوزه ضریب مقطوع پیمان و همچنین طرح بازرسی الکترونیک دفاتر نیز اقدامات لازم در شرایط امروز انجام خواهد شد و رایزنی‌های لازم برای تکمیل همکاری های مورد انتظار از سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

سالاری خاطرنشان کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه خدمات هوشمند بدون نیاز به مراجعه ذینفعان، علاوه بر کاهش مراجعات و بروکراسی اداری، موجب افزایش شفافیت و سلامت در روابط سازمان با ذینفعان خواهد شد.