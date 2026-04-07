شهادت دو کارگر صیاد در حمله هوایی به یک لنج صیادی در جاسک

منابع کارگری در استان هرمزگان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی به یک لنج صیادی در اسکله گوگسردر لیردف جاسک که عصر روز دوشنبه انجام شد، دو کارگر صیاد به شهادت رسیدند.

همزمان با این اتفاق، با حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی، صهیونیستی به اسکله دوحه قشم نیز دو نفر مصدوم شده‌اند که با حضور به موقع نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

