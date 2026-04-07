شهادت دو کارگر صیاد در حمله هوایی به یک لنج صیادی در جاسک
در جریان حمله هوایی آمریکا ورژیم صهیونیستی به یک لنج صیادی در اسکله گوگسر جاسک، دو کارگر صیاد شهید شده اند.
منابع کارگری در استان هرمزگان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی جنگندههای آمریکایی و صهیونیستی به یک لنج صیادی در اسکله گوگسردر لیردف جاسک که عصر روز دوشنبه انجام شد، دو کارگر صیاد به شهادت رسیدند.
همزمان با این اتفاق، با حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی، صهیونیستی به اسکله دوحه قشم نیز دو نفر مصدوم شدهاند که با حضور به موقع نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.