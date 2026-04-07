خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت دو کارگر صیاد در حمله هوایی به یک لنج صیادی در جاسک

کد خبر : 1770403
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان حمله هوایی آمریکا ورژیم صهیونیستی به یک لنج صیادی در اسکله گوگسر جاسک، دو کارگر صیاد شهید شده اند.

منابع کارگری در استان هرمزگان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی به یک لنج صیادی در اسکله گوگسردر لیردف جاسک که عصر روز دوشنبه انجام شد، دو کارگر صیاد به شهادت رسیدند. 

همزمان با این اتفاق، با حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی، صهیونیستی به اسکله دوحه قشم نیز دو نفر مصدوم شده‌اند که با حضور به موقع نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار