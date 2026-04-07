درخواست کارگران شهرداری چابهار برای وصول مطالبات معوقه/ مشکلات مالی داریم

یکی از کارگران با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان شهری در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران شهرداری چابهار در نتیجه‌ عدم دریافت چندین سال مطالبات عقب افتاده خود به ایلنا گفت: از مسئولان استانی بویژه اداره کل کار می‌خواهیم به روند پرداخت حقوق وسایر مطالبات کارگران شاغل در شهرداری چابهار رسیدگی کنند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات و مطالبات کارگران در این روزها که با افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی روبرو هستیم، در تشریح مطالبات خود و همکارانش ادامه داد: پرداخت اضافه کاری کارگران از سال ۹۸ به تاخیر افتاده؛ در عین حال پاداش و سنوات ما کارگران دو سال به تاخیر افتاده است. همچنین در زمینه پرداخت حق بیمه بصورت میانگین دو سال حق بیمه هر کارگر به تامین اجتماعی واریز نشده و چندین سال است در دریافت حق لباس با مشکل روبرو هستیم.

او گفت: شرایط زندگی کارگران شهرداری چابهار به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق ناگوار است و جا دارد مسئولان اداره کل کار نمایندگان و بازرسان خود را روانه شهرداری چابهار کنند.

این کارگر با بیان اینکه باید مشخص شود چه زمانی مطالبات عقب افتاده کارگران پرداخت می‌شود، گفت: اخیرا یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شهرداری‌های سیستان وبلوچستان تخصیص یافته است لذا ما کارگران شهرداری چابهار در انتظار وصول مطالبات خود از سوی مسئولان هستیم.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ کارگران این مجموعه در فصل گرما و سرما برای رفاه مردم و زیباسازی فضای شهر چابهار بدون هیچگونه تعطیلی و ایجاد وقفه در کارشان تلاش می‌کنند و همواره دغدغه قرارداد، حقوق، عیدی و امنیت شغلی دارند.

