ایلنا بررسی میکند:
نگاهی به سامانههای جدید وزارت کار/ روش خدمات گرفتن برای شکایت و بیکاری
با توجه به اهمیت سامانهها و پایگاههای اینترنتی مربوط به خدمات الکترونیک و غیرحضوری دستگاههای اجرایی، بیشتر سامانههای خدماتی وزارت کار متصل و ارائه خدمات بیست و چهار ساعته میدهند. اما سامانه مربوط به برخی معاونتهای این مجموعه با قطعی مواجه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی سامانههای جدید خدمات الکترونیک و غیرحضوری وزارت کار در هفتههای گذشته رونمایی شدند.
بنابر پیگیری و مشاهدات خبرنگار ایلنا، اغلب این سامانهها فعال بوده و دسترسی به آنها کماکان پایدار است. هرچند در بهمنماه بیشتر این سامانهها به دلیل اختلالات به وجود آمده دچار مشکل شده بودند، اما در آخرین ماه سال گذشته اغلب این سامانهها به شکلی جدید در دسترس قرار گرفتند.
در این میان برخی از این سامانهها پس از اختلالات بهمنماه سال گذشته نیز همچنان در دسترس قرار ندارند و قطع هستند. اغلب سامانههای مربوط به معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار قطع بودهاند. در این میان به سامانههایی چون سامانه ثبت نام و ساماندهی اماکن ورزشی کارگری به آدرس: http://labour-sport.mcls.gov.ir و سامانه معرفی و نظارت بر خانههای بهداشت به آدرس https://khbehdasht.mcls.gov.ir و سامانههای قبلی مربوط به مسکن کارگری اشاره کرد.
البته در میان سامانههایی که کارگران و شاغلان خارج کشور به آن نیاز دارند، سامانه صدور گواهینامه و کارنامه شغلی ایرانیان خارج از کشور نیز به آدرس: https://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx قطع است.
علاوه بر این سامانههای معاونت فرهنگی و اجتماعی، سامانههای مربوط به معاونت اقتصادی و رفاهی وزارت کار نیز با اختلال مواجه است. از جمله سامانه «حمایت» برای اعتراض به حذف یارانهها https://hemayat.mcls.gov.ir، و همچنین سامانه رفاهی «شناسایی و رتبهبندی خانوار» به آدرس https://samanehrefah.mcls.gov.ir با قطعی مواجه است. همچنین سامانه پاسخگویی به استعلام بیمههای حمایتی نیز برقرار نیست.
با این وجود، اکثر سامانههای جدید مربوط به معاونت روابط کار و معاونت توسعه اشتغال، معاونت تعاون و سازمان فنی و حرفهای و بخش روابط عمومی و ارتباطات مردمی این وزارتخانه که در ارتباط با مسائل روزمره مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشوند، برقرار است.
موارد مختلف این سامانهها که کماکان فعال و پایدار ارائه خدمات میدهند، به شرح ذیل هستند.
جامع روابط کار وزارت کار (برای اموری از قبیل تنظیم شکایت و دادنامه کارگر و رسیدگی به دعاوی کارگری کارفرمایی و مطالبه بازرسی کار):
سامانه درخواست بیمه بیکاری:
https://srk.mcls.gov.ir/panel/unemployment-insurance/create
سامانه ثبت مشاغل سخت و زیانآور:
https://srk.mcls.gov.ir/panel/harmful-job/create/year-warning
سامانه مربوط به ثبت، مجوز و ابطال تعاونیها:
سامانه طرح مطالبات و شکایات و پیگیری نامهها:
پایگاه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور:
سامانه مشوق اشتغال و کارورزی دانشگاهیان و یارانه مزد:
سامانه مجوز و ساماندهی مشاغل خانگی:
سامانه ثبت و تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجی: