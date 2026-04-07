سرکوب اعتراض ضد تورمی کارگران مخالف دولت در پاکستان
کارگران معترض و برخی کارکنان فعال در اتحادیههای کارگری پاکستان، نسبت به سیاستهای دولت در مدیریت قیمتها اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه نیوز پاکستان، روز دوشنبه جمعی از کارگران معترض به افزایش قیمتهای ناشی از تورم اقلام سوختی و انرژی در این کشور که منجر به گرانی کلیه کالا شده، به دعوت حزب تحریک (بزرگترین حزب مخالف دولت حاکم) در کراچی و اسلام آباد به خیابانها آمده و پلیس با آنها درگیر شد.
پلیس در کراچی، پیشاور و اسلام آباد که شهرهای اصلی این کشور محسوب میشوند، اقدام به بازداشت برخی کارگران معترض کرد که این امر موقتاً تظاهرات را با مشکل مواجه کرد.
طبق گزارشها، برخی از کارگران معترض در واکنش به ضرب و شتم و بازداشت همکاران خود به سمت خودروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس متقابلاً اقدام به شلیک گاز اشکآور کرده است. درگیریها و تظاهرات خیابانی منجر به تعطیلی موقت بازارهای شهرهای مهم شده است.
پلیس حدود دوازده نفر از رهبران و لیدرهای این اعتراضات که برخی از آنها عضو حزب تحریک یا عضو اتحادیهها بودند را بازداشت کرده است. در میان معترضان بازداشتی، عالمگیر خان و دوا خان، نمایندگان سابق مجلس ملی پاکستان نیز حضور دارند.
شعارهای ضد دولتی و مطالبه استعفای نخست وزیر، از جمله مطالب مطرح شده در تظاهرات بوده است.