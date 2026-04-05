وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پایداری صندوق‌های بیمه‌ با توازن منابع و مصارف تضمین خواهد شد

پایداری صندوق‌های بیمه‌ با توازن منابع و مصارف تضمین خواهد شد
احمد میدری از فرآیند ارائه خدمات صندوق بیمه آینده ساز بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اعلام کرد: تداوم ارائه خدمات به بازنشستگان در گرو برقراری توازن دقیق میان منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. 

احمد میدری در جریان بازدید از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به اعضا و بازنشستگان قرار گرفت. 

وی در این بازدید که با هدف نظارت مستقیم بر کیفیت خدمات انجام شد، از مرکز ارتباطات، پیشخوان خدمات حضوری و واحدهای درمان و امور بیمه‌ای دیدن کرد و با مدیران و کارکنان به گفت‌وگو پرداخت. 

میدری با قدردانی از تلاش کارکنان این صندوق، به‌ویژه در شرایط دشوار، اظهار کرد: حضور مؤثر و مسئولانه کارکنان موجب شده است روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق آینده‌ساز توانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. 

وی با اشاره به مطالبات به‌حق اعضا تأکید کرد: مدیریت صندوق باید با نگاهی مدبرانه میان تداوم خدمت رضایت اعضا و حفظ پایداری مالی تعادل برقرار کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد. 

میدری افزود: انتظار می‌رود صندوق آینده‌ساز با تقویت خدمات رفاهی و درمانی، ضمن ارتقای کیفیت زندگی اعضا، مسیر پایداری بلندمدت خود را نیز تثبیت کند. 

وی همچنین از تغییر رویکرد وزارت تعاون در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در سال گذشته بخش عمده‌ای از ظرفیت وزارتخانه صرف رسیدگی به صندوق‌های دارای چالش شد، اما در سال جاری تمرکز بیشتری بر حمایت و تقویت صندوق‌های موفقی مانند آینده‌ساز خواهد بود تا زمینه رشد و ثبات آن‌ها فراهم شود. 

در این بازدید، محمد حاجعلی، مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، با اشاره به اهمیت حضور وزیر، آن را موجب دلگرمی کارکنان و اعضای این مجموعه دانست و تأکید کرد: مجموعه آینده‌ساز با تمام ظرفیت در مسیر ارائه خدمات مستمر و بدون وقفه به اعضا و بازنشستگان گام برمی‌دارد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
