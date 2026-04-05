سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:
پرداخت ۳.۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی
بیش از سه هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، بخش دیگری از مطالبات مربوط به داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد بخش خصوصی به میزان سه هزار و پانصد میلیارد تومان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.
در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، امروز یکشنبه 16 فروردین 1405 نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده مراکز درمانی خصوصی و داروخانههای طرف قرارداد تأمین اجتماعی در سطح کشور به مبلغ حدود 3.5 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص امروز کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.