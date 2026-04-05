کارفرما برای مزد غیرقانونی امضا می گیرد!

کارگران آب معدنی داماش، همچنان در انتظار عیدی

جمعی از کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان از پرداخت نشدن عیدی خود گلایه‌مند هستند.

جمعی از کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان درتماس با خبرنگار ایلنا گفتند: متاسفانه‌ عدم مدیریت و برنامه‌ریزی درست در این واحد تولیدی و نبود نظارت کافی توسط مسئولان مربوطه در شهرستان رودبار،  مشکلات بسیاری به وجود آورده است. 

آن‌ها اضافه کردند: آیا این حق کارگر است که یک سال مشغول به کار باشد ولی ایام نوروز رابدون گرفتن عیدی با شرمندگی در کنار خانواده سپری کند؟! 

کارگران آب معدنی داماش با بیان اینکه سال جاری (۱۴۰۵) در زمینه دریافت دستمزد قانونی بر اساس مصوبه شورای عالی کار با کارفرما به مشکل برخورده‌ایم و کارفرما به اجبار از برخی کارگران برای پرداخت دستمزد پایین‌تر از نرخ مصوب امضا می‌گیرد، افزودند: باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه کوچک با ۳۰ کارگر مثل آب معدنی داماش.

 

