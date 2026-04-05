مسیر تولید و پیشرفت فراهم شود/ رسیدگی به معیشت کارگران اولویت دولت است

به گزارش ایلنا، در این نشست نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با قدردانی از همراهی و پیگیری‌های دولت بابت افزایش حقوق کارگران متناسب با شرایط تورم جامعه افزود: شعار امسال مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی بیانگر این است که یک بال مقاومت در کنار دلاورمردی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداختن به مسئله اقتصاد و تولید است و این امر نیز با همراهی و مشارکت همه جانبه مردم عزیزی است که شکوه حضور آنان در میدان از زمان آغاز جنگ رمضان تا به امروز به وضوح قابل مشاهده است و مسئولان امر باید بیش از پیش قدر این مردم را بدانند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر گفت: جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان در این جنگ نیز با تقدیم شهیدان سرافراز و مظلوم خود، برگ سبز دیگری بر این عرصه افزود و همچنان نیز با عزت و غیرت در مقابل دشمن خبیثی که علاوه بر کشتار مردم بی‌گناه، از روی استیصال به تخریب زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی جامعه بزرگ ایرانی روی آورده است، با اقتدار مقاومت خواهیم کرد.

دریابیگی افزود: امروز اهتمام و اولویت ویژه این قشر زحمتکش جامعه که جزء اولین بیعت کنندگان با رهبری سوم انقلاب بوده‌اند این است که با تمام قوا در میدان بازسازی نقاط آسیب دیده کشور علاوه بر عرصه‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی، مسیر تولید مضاعف و پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی را باشکوه‌تر از گذشته در این کشور هموار سازند.

ابوذر قربانی فرماندار قائم‌شهر نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان و شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، فرماندهان و همه شهدای جنگ تحمیلی، ضمن ابراز تسلیت، سالی سرشار از خیر و برکت و پیروزی برای رزمندگان اسلام آرزو کرد.

او با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار داشت که این عنوان بر اهمیت تقویت معیشت مردم، حمایت از کسب‌وکارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارد.

قربانی با بیان اینکه قائم‌شهر به‌عنوان «شهر کارگری» نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا می‌کند، کارگران را از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی برشمرد و حضور فعال آنان را در تمامی عرصه‌های مهم کشور ستود.

وی افزود که حوزه کارگری برای دولت اهمیت ویژه دارد و رسیدگی به معیشت کارگران از اولویت‌های دولت است.

فرماندار در پایان از جامعه کارگری و مهمانان حاضر خواست همانگونه که رزمندگان اسلام در میدان جنگ ایستادگی میکنند آن‌ها نیز در کنار مردم در خیابان‌ها حضور مؤثر خود را حفظ کنند.

