به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«

حملات رژیم‌های متوحش صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی و واحدهای تولیدی به‌ویژه پتروشیمی‌های بندر ماهشهر و سایر مراکز صنعتیو تولیدی اقدامی شنیع و جنایتکارانه است که ستون‌های اشتغال، تولید و زندگی شرافتمندانه کارگران را هدف قرار می‌دهد. این حملات نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تخریب می‌کنند، بلکه مستقیماً سفره کارگران، معیشت مردم و آینده فرزندانمان را نشانه گرفته است.

این جنگ، جنگ با حکومت نیست؛ جنگ دشمن کودک کش، نابکار و زورگو با مردم و طبقه زحمتکش است، هدف قرار دادن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به معنای تعطیلی چرخ‌های اقتصاد، بیکاری برای خانواده‌های بزرگ کارگران و تهدید آینده فرزندان این سرزمین است.

این جنایات، نمادی از بی‌رحمی و قساوت علیه مردمی است که با تلاش شبانه‌روزی خود چرخ‌های توسعه و پیشرفت کشور را به حرکت در می‌آورند و در مقابل چپاولگران و جنایتکاران جهان هستی ایستاده اند.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار این اقدامات وحشیانه و جنگ‌افروزانه را که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، قویاً محکوم می‌کند و از سازمان‌ها و نهادهای بین اللملی می‌خواهد در برابر اقدامات غیرانسانی این متجاوزین به ایران که معیشت و امنیت شغلی کارگران و تولید کنندگان را به خطر انداخته، سکوت نکنند.»

