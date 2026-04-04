احتمال واریز وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، نوبت اول وام ضروری برای ۲۰ هزار نفر از بازنشستگان سراسر کشور در تاریخ نهم فروردین ماه واریز شد.

نوبت دوم این وام نیز برای ۲۰ هزار نفر دیگر از بازنشستگان سراسر کشور، پس از سیزدهم فروردین ماه واریز خواهد شد.

بازنشستگانی که ثبت‌نام وام آنها در مرحله هفتم (اسفند ۱۴۰۴) نهایی شده است، به زودی پیامک دوم را از طرف بانک رفاه کارگران دریافت خواهند کرد.

