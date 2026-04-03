جزئیات مالیات بر حقوق در سال جاری/ معافیت ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس جزئیات اعلام‌شده از نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری، سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران ماهانه ۴۰ میلیون تومان تعیین شده که معادل سالانه آن به ۴۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

مطابق این گزارش، نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای بالاتر از سقف معافیت به‌صورت پلکانی محاسبه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که درآمد ماهانه از ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.

همچنین درآمدهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد، درآمدهای بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و درآمدهای بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۲۵ درصدی خواهند بود.

بر این اساس، درآمدهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه نیز با نرخ ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند.

