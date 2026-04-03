زنان شاغل در بهزیستی شهر تهران: امیدواریم دورکاری اجرایی شود
تعدادی از زنان شاغل در بهزیستی شهر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند: امیدواریم بخشنامه استانداری در مورد دورکاری زنان در تهران، برای ما نیز اجرایی شود.
این زنان که اکثراً سرپرست خانوار هستند؛ میگویند: زمزمههایی هست که احتمال دارد مدیران بهزیستی تهران، دورکاری زنان شاغل در بهزیستی را لغو کنند؛ این زمزمهها نگران کننده است.
یکی از این زنان گفت: انتظار داریم بخشنامههای رسمی استانداری در بهزیستی شهر تهران اجرایی شود.