زنان شاغل در بهزیستی شهر تهران: امیدواریم دورکاری اجرایی شود

تعدادی از زنان شاغل در بهزیستی شهر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند: امیدواریم بخشنامه استانداری در مورد دورکاری زنان در تهران، برای ما نیز اجرایی شود.

این زنان که اکثراً سرپرست خانوار هستند؛ می‌گویند: زمزمه‌هایی هست که احتمال دارد مدیران بهزیستی تهران، دورکاری زنان شاغل در بهزیستی را لغو کنند؛ این زمزمه‌ها نگران کننده است.

یکی از این زنان گفت: انتظار داریم بخشنامه‌های رسمی استانداری در بهزیستی شهر تهران اجرایی شود.

