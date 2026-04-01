فراکسیون کارگری مجلس حملات به مراکز تولیدی را محکوم کرد؛

ادای احترام به شهدای کارگر و تأکید بر تداوم چراغ تولید

به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، حملات اخیر به زیرساخت‌ها و مراکز تولیدی کشور را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای کارگر، تأکید کرد جامعه کار و تولید با وجود تهدیدها و خسارات، همچنان با روحیه‌ای استوار چراغ تولید را روشن نگاه داشته است.

نکات مهم بیانیه فراکسیون کارگری مجلس:

محکومیت حملات: فراکسیون کارگری مجلس تهاجمات اخیر به زیرساخت‌ها و مراکز صنعتی کشور را اقدامی خصمانه برای تضعیف بنیان‌های اقتصادی ایران دانست.

ادای احترام به شهدای کارگر: در این بیانیه شهادت جمعی از کارگران در پی حملات اخیر تسلیت گفته شد و با خانواده‌های آنان و جامعه کارگری کشور ابراز همدردی شد.

حمله به تولید، حمله به معیشت مردم: هدف قرار دادن کارخانجات و مراکز تولیدی تلاشی برای ضربه زدن به اقتصاد ملی، ایجاد ناامنی اجتماعی و آسیب به معیشت مردم توصیف شده است.

پایداری جامعه کار و تولید: بیانیه تأکید می‌کند کارگران، صنعتگران و فعالان اقتصادی با وجود فشارها و خسارات، همچنان با تعهد و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کارگران؛ رزمندگان جبهه تولید: فراکسیون کارگری مجلس جامعه کارگری و فعالان اقتصادی را «رزمندگان جبهه کار و تولید» خوانده که از استقلال اقتصادی و عزت ملی پاسداری می‌کنند.

تأکید بر همبستگی ملی: در این بیانیه نقش همدلی و اتحاد ملی در حفظ تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

درخواست حمایت از واحدهای آسیب‌دیده: از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول خواسته شده با اقدامات حمایتی و جبرانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و جامعه کارگری پشتیبانی کنند.

تداوم مسیر پیشرفت: فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرده ملت ایران با اتکا به همبستگی و اراده جمعی، مسیر پیشرفت و استقلال کشور را ادامه خواهد داد.

 

