جمعی از کارگران ساختمانی استان تهران در تماس با ایلنا:

بسته‌های حمایتی فوری در دستور کار قرار گیرد/ بیکار شده ایم

کارگران ساختمانی تهران، خواستار اختصاص بسته های حمایتی فوری شدند.

جمعی از کارگران ساختمانی استان تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار اختصاص بسته‌های حمایتی خاص در شرایط جنگی شدند. 

این کارگران با بیان اینکه «بیکار شده‌ایم و قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خانواده‌هایمان نیستیم» افزودند: تنها منبع درآمد اغلب ما در یک ماه گذشته، فقط یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی بوده؛ اینها برای تامین نیازهای زندگی اصلاً کافی نیست. حتی خورد و خوراک ما تامین نمی‌شود. 

یکی از این کارگران تاکید کرد: با تعطیلی بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز به خصوص در استان‌های تهران و البرز، خیل وسیعی از کارگران ساختمانی در این استان‌ها بیکار شده‌اند و این در حالیست که این گروه از کارگران از حمایت‌های زمان بیکاری مانند مقرری ایام بیکاری بهره‌مند نیستند. 

این کارگر ساختمانی اضافه کرد: دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، کارگران ساختمانی را در این شرایط سخت یاری دهد تا بتوانیم دوام بیاوریم.

 

