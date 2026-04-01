جمعی از کارگران ساختمانی استان تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار اختصاص بسته‌های حمایتی خاص در شرایط جنگی شدند.

این کارگران با بیان اینکه «بیکار شده‌ایم و قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خانواده‌هایمان نیستیم» افزودند: تنها منبع درآمد اغلب ما در یک ماه گذشته، فقط یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی بوده؛ اینها برای تامین نیازهای زندگی اصلاً کافی نیست. حتی خورد و خوراک ما تامین نمی‌شود.

یکی از این کارگران تاکید کرد: با تعطیلی بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز به خصوص در استان‌های تهران و البرز، خیل وسیعی از کارگران ساختمانی در این استان‌ها بیکار شده‌اند و این در حالیست که این گروه از کارگران از حمایت‌های زمان بیکاری مانند مقرری ایام بیکاری بهره‌مند نیستند.

این کارگر ساختمانی اضافه کرد: دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، کارگران ساختمانی را در این شرایط سخت یاری دهد تا بتوانیم دوام بیاوریم.

