آغاز خرید مرحله جدید(مرحله نهم) کالابرگ از ۱۵ فروردین
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ را بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد:

سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و بهزیستی، از ۱۵ فروردین‌ماه می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

سرپرستان با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و گروه های دارای ارقام آخر کدملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ فروردین‌ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

کالابرگ اعتبار فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی،بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین۱۴۰۵ قابل استفاده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

 مردم صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. 

 در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

 

