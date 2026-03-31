احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی همراه میشود؛ بهطوریکه حداقلبگیران رشد ۶۰ درصدی و سایر سطوح نیز افزایش ترکیبی را تجربه خواهند کرد
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمریهای بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۴ برقرار شده است، افزایش مییابد.
مطابق این مصوبه، حداقل مستمریبگیران مشمول مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی با افزایش ۶۰ درصدی مواجه خواهند شد. بر این اساس، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان از ابتدای سال ۱۴۰۵، ماهانه مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.
همچنین مستمری مشمولان ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه میشود، به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته و به تناسب، از مزایای جنبی نیز برخوردار خواهند شد.
در عین حال، مستمری دریافتکنندگان بالاتر از حداقل (سایر سطوح) نیز با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مستمری پایان اسفند ۱۴۰۴ به علاوه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال روبهرو خواهند شد.
بر این اساس، افزایش کمکهزینههای جانبی از جمله حق مسکن و سایر مزایا، پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعلام میشود. همچنین اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.