پیام خانه کارگر به مناسبت شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

اگر سر بسر تن بکشتم دهیم

ازان به که کشور بدشمن دهیم

با قلبی سنگین و اندوهی عمیق، شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در حین فرماندهی و ایستادگی و دفاع مقتدرانه از میهن اسلامی مان به شهادت رسید را به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرماندهی معظم کل قوا ، و ملت شریف ایران و همه همرزمان غیور آن شهید بزرگوار تبریک و تسلیت می‌گوییم. و باور داریم هیچ تغییری در عملکرد نیروی فداکارو با صلابت دریایی سپاه و ارتش که در تلاش شبانه روزی برای صیانت و استقلال مرز های آبی ایران اسلامی تا پای جان ایستاده اند حاصل نخواهد شد چرا که دکترین دفاعی در نیروهای مسلح بر اساس یگان های خود اتکا تشکیل شده و هرگز شخص محور نیست.

خدمات دریابان تنگسیری که با شجاعت، پایمردی و فداکاری بی‌نظیر خود، از جمله نابودی تاسیسات و زیرساخت های مهم نظامی دشمن و سقوط جنگنده های آمریکایی است از اذهان مردم شریف ایران اسلامی پاک شدنی نیست و آن شهید بزرگوار همواره نماد ایستادگی در برابر ستم و دفاع از مردم و کیان ایران خواهد بود بود. و اراده‌ ی راسخ، و رفتار صادقانه و پرهیزگار خود، الگویی ماندگار و سندی پر افتخار در تاریخ ایران زمین شد.

و من الله التوفیق

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/