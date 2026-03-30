پیام خانه کارگر به مناسبت شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
اگر سر بسر تن بکشتم دهیم
ازان به که کشور بدشمن دهیم
با قلبی سنگین و اندوهی عمیق، شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در حین فرماندهی و ایستادگی و دفاع مقتدرانه از میهن اسلامی مان به شهادت رسید را به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرماندهی معظم کل قوا ، و ملت شریف ایران و همه همرزمان غیور آن شهید بزرگوار تبریک و تسلیت میگوییم. و باور داریم هیچ تغییری در عملکرد نیروی فداکارو با صلابت دریایی سپاه و ارتش که در تلاش شبانه روزی برای صیانت و استقلال مرز های آبی ایران اسلامی تا پای جان ایستاده اند حاصل نخواهد شد چرا که دکترین دفاعی در نیروهای مسلح بر اساس یگان های خود اتکا تشکیل شده و هرگز شخص محور نیست.
خدمات دریابان تنگسیری که با شجاعت، پایمردی و فداکاری بینظیر خود، از جمله نابودی تاسیسات و زیرساخت های مهم نظامی دشمن و سقوط جنگنده های آمریکایی است از اذهان مردم شریف ایران اسلامی پاک شدنی نیست و آن شهید بزرگوار همواره نماد ایستادگی در برابر ستم و دفاع از مردم و کیان ایران خواهد بود بود. و اراده ی راسخ، و رفتار صادقانه و پرهیزگار خود، الگویی ماندگار و سندی پر افتخار در تاریخ ایران زمین شد.
و من الله التوفیق
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران