به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های صنعتی، واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانجات در برخی استانهای کشور از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، خوزستان و…، اقدامی غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این حملات، نه تنها خسارات مادی هنگفتی به اقتصاد کشور وارد کرده، بلکه منجر به شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از کارگران زحمتکش شده است. لذا با قلبی آکنده از اندوه و خشم شهادت کارگران زحمت‌کش و بی‌گناه را تسلیت می‌گوییم.

کارگران ایرانی، بدون لباس نظامی، در ایام جنگ در خط تولید که خط مقدم کارگران است، حضور دارند و مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند. نقش برجسته و مؤثر کارگران در زمان جنگ به‌خوبی قابل درک است. بسیاری از کارگران در این شرایط حساس در خطوط تولید، کارخانجات و واحدهای صنعتی بدون وقفه مشغول به کار هستند و با تأمین نیازهای ضروری مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور، نقش مهمی در مقاومت داخلی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن ایفا می‌کنند. این کارگران هستند که بی‌هیچ ادعایی، سنگر تولید را ترک نمی‌کنند. کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل، مراکز درمانی و زنجیره تأمین کشور با ایستادگی کارگران فعال هستند تا زندگی مردم متوقف نشود. در این روزهایی که دشمن به‌دنبال فلج کردن اقتصاد و ایجاد ناامنی روانی در جامعه است، کارگران با حداقل امکانات و حداکثر تعهد، امنیت اقتصادی کشور را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند چراغ تولید خاموش شود. این ایستادگی، کمتر از حضور در خط مقدم نبوده و نیست. کارگرانی که در روزهای جنگ و بحران، تکیه‌گاه کشور بوده اند.

این اقدامات شنیع، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است و نشان‌دهنده بی‌رحم بودن سردمداران این رژیم‌هاست. هدف از این حملات، ضربه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است. اما بدانند که با این جنایات، هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید و تنها خشم و نفرت مردم جهان را نسبت به آن‌ها بیشتر خواهد کرد. این اقدامات، مصداق بارز جنایات جنگی بوده و مغایر با اصول اساسی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو هستند. هدف از این حملات، ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور و آسیب رساندن به معیشت مردم است.

متاسفانه، سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی کار، در قبال این حملات وحشیانه، سکوت کرده‌اند یا صرفاً به صدور بیانیه‌هایی سطحی اکتفا کرده‌اند. این بی‌تفاوتی، نشان‌دهنده ضعف و ناکارآمدی این نهادها در حمایت از حقوق کارگران و مقابله با نقض قوانین بین‌المللی است. از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که با قاطعیت، دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دلیل این جنایات مورد مؤاخذه قرار دهند و از ایران در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کنند. همچنین، خواستار پیگیری فوری و رسیدگی به این پرونده در مجامع بین‌المللی هستیم تا عدالت اجرا شود و مجرمان به سزای اعمال خود برسند.

در پایان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن محکوم کردن این حملات به واحدهای تولیدی کشور، از سازمان بین‌المللی کار (ILO) به عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی مرتبط با حقوق کارگران می‌خواهد که نسبت به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و محیط‌های کار در ایران موضع‌گیری صریح داشته و از همه ظرفیت‌های خود برای محکومیت چنین اقداماتی و دفاع از امنیت محیط‌های کار استفاده کند.

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

