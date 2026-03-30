بی پولی کارگران ساختمانی در زمان جنگ/ حتی بیمه نداریم

داود کشوری، رئیس انجمن گچ‌کاران قم، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: توقف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در این شرایط بحرانی غیرقابل قبول است. در شرایطی که کشور در جنگ است و با بحران‌های اقتصادی و رکود در بخش ساخت‌وساز مواجه است، توقف سهمیه‌های بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و عملاً این قشر زحمتکش را در برابر کوچک‌ترین حوادث کاری بی‌دفاع گذاشته است.

وی با اشاره به اهمیت بیمه در مشاغل پرخطر افزود: کارگران ساختمانی هر روز در معرض خطرات جدی از جمله سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و حوادث ناشی از ابزار کار قرار دارند و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، تبعات جبران‌ناپذیری برای آن‌ها و خانواده‌هایشان به همراه دارد.

به گفته او، گزارش‌های متعدد نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران همچنان در صف دریافت بیمه هستند و ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیاز واقعی این بخش نیست.

کشوری در ادامه با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: در شرایطی که تورم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، دولت برنامه حمایتی مشخصی برای تأمین حداقل‌های زندگی کارگران ساختمانی ندارد.

وی گفت: این کارگران در خط مقدم تولید و توسعه شهری قرار دارند، اما سفره‌هایشان هر روز کوچک‌تر می‌شود و هیچ بسته حمایتی مؤثری برای جبران این وضعیت در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: بخش بزرگی از کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت پروژه‌ای شغلشان، از ثبات درآمدی برخوردار نیستند و با کوچک‌ترین وقفه در فعالیت‌های عمرانی، عملاً بیکار می‌شوند. این در حالی است که هزینه‌های زندگی حتی در زمان بیکاری نیز متوقف نمی‌شود و فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

رئیس انجمن گچ‌کاران قم با اشاره به شرایط تعطیلی ناشی از جنگ تصریح کرد: در روزهایی که به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص کشور، فعالیت‌های ساختمانی متوقف می‌شود، کارگران هیچ منبع درآمد جایگزینی ندارند و عملاً رها می‌شوند. نبود یک سازوکار حمایتی برای این ایام نشان‌دهنده خلأ جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار است.

کشوری در ادامه با انتقاد از رویکردهای وعده‌محور مسئولان بیان کرد: کارگران دیگر توان شنیدن وعده‌های تکراری را ندارند و انتظار دارند وزارت کار به جای ارائه آمار و وعده، اقدامات عملی و فوری در دستور کار قرار دهد.

وی تأکید کرد: تأمین بیمه پایدار، تدوین بسته‌های حمایتی معیشتی و ایجاد سازوکارهایی برای تضمین حداقل درآمد در زمان رکود یا تعطیلی، از جمله مطالبات اصلی کارگران ساختمانی است که باید هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.

به گفته او، بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و لازم است مسئولان با نگاه جدی‌تری به این قشر بنگرند.

