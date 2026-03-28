بیانیه خانه کارگر در محکومیت حملات به مراکز کار و تولید در استان اصفهان

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: حمله به مراکز صنعتی و تولیدی در استان اصفهان که به شهادت دست‌کم ۲۵ نفر از هم‌وطنان و کارگران شریف انجامیده و خسارت‌های کلی و جزئی به بیش از ۱۲۰ واحد کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی وارد کرده است، اقدامی دردناک و غیرقابل توجیه است. این واحدها از صنایع بزرگ و مادر مانند شرکت فولاد مبارکه تا واحدهای تولیدی و کارگاهی از جمله شرکت آرشکار، تولیدکننده لوازم سرمایشی را در بر می‌گیرد؛ مجموعه‌هایی که هر یک با تلاش کارگران و متخصصان ایرانی در مسیر تولید، اشتغال و توسعه کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

خانه کارگر تأکید می‌کند که هدف قرار دادن مراکز کار و تولید، تنها تخریب چند ساختمان یا خط تولید نیست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به امنیت شغلی، معیشت و آرامش هزاران خانواده کارگری است. هر کارخانه و کارگاه، حاصل سال‌ها تلاش کارگران و سرمایه انسانی کشور است و آسیب به آن، به معنای آسیب به سفره و آینده خانواده‌هایی است که زندگی خود را با کار و تولید گره زده‌اند.

استان اصفهان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی و کارگری کشور به شمار می‌رود و بر اساس آمارها بیش از ۷۰ درصد جمعیت این استان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش عمده جمعیت این استان را کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند. از این رو هرگونه آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و محیط‌های کار در این استان، مستقیماً زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خانه کارگر در ادامه این پیام، شهادت جمعی از کارگران و شهروندان استان اصفهان را به خانواده‌های آنان، جامعه کارگری کشور و مردم مقاوم و شهیدپرور اصفهان تبریک و تسلیت گفته و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل و سلامتی مسئلت می‌کند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: محیط‌های کار، کارخانجات و زیرساخت‌های صنعتی از جمله مراکز غیرنظامی هستند و هرگونه حمله به آنها، تعرض به معیشت مردم و جامعه کارگری محسوب می‌شود. خانه کارگر ضمن ابراز همبستگی با کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده، بر ضرورت توجه فوری به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، حمایت از کارگران این مجموعه‌ها و صیانت از امنیت محیط‌های کار و تولید در سراسر کشور تأکید می‌کند.

