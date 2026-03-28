احمد میدری در سفر به سیستان و بلوچستان:
عرضه محصولات کشاورزی سیستان و بلوچستان در 135 هزار فروشگاه در قالب طرح طاها / افزایش واردات کالاهای اساسی
"احمدمیدری"وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه دولت چهاردهم برای توسعه مبادلات تجاری در مرزهای شرقی و رفع موانع اداری در پایانه مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان از جمله پایانه مرزی میرجاوه در مرز ایران و پاکستان، از نزدیک در جریان روند مبادلات تجاری و ظرفیتهای این منطقه قرار گرفت و با اشاره به فضای آرام سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در سفر زمینی به استان و استانهای همجوار مشاهده کردیم که زندگی عادی در جریان است و با تلاش مسئولان استانی از جمله استاندار، شرایط برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری در این منطقه همچون گذشته ادامه دارد.
وی با تبریک سال نو و ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم سیستان و بلوچستان افزود: یکی از اهداف این سفر، اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی درباره گسترش همکاریها با همسایگان شرقی و همچنین پیگیری دستور رئیسجمهور مبنی بر مشارکت همه دستگاهها در توسعه تجارت مرزی بهویژه در این استان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزههای مختلف از جمله صنایع شیر، پتروشیمی، زغالسنگ، معادن و فلزات عنوان کرد: در نشستهایی که پیشتر با استاندار سیستان و بلوچستان در تهران داشتیم، مقرر شد کمیته مشترکی برای بررسی ظرفیتها و تسهیل همکاریها تشکیل شود.
وی هدف از این بازدید را شناسایی موانع موجود در مسیر فعالیتهای تجاری عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم موانع اداری موجود در مرزها را شناسایی و برطرف کنیم تا زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در حوزه تجارت فراهم شود.
میدری با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان ظرفیتهای قابل توجهی دارد که به دلیل کمتوجهی به شرق کشور و همسایگان شرقی در سالهای گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
ضرورت تنوعبخشی به مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور
وزیر کار در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی و تعدادی از فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان بر ضرورت تنوعبخشی به مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور تأکید کرد و گفت: علاوهبر مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، باید مبادی تأمین کالاهای اساسی از شرق، شمال و غرب کشور نیز تقویت شود؛ سیاستی که دولت آن را دنبال میکند.
وی با اشاره به برنامههای مرتبط با حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی ادامه داد: امیدواریم با فعالتر شدن مرزهای شرقی، ظرفیتهای جدیدی برای تأمین کالا و توسعه تجارت در کشور ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از نقطه صفر مرزی میرجاوه گفت: توسعه سیستان و بلوچستان از اهداف اصلی دولت است و افزایش ظرفیت تبادل و تهاتر کالا با پاکستان، نقش مهمی در این روند دارد.
به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه توان خود را برای تسهیل تجارت میان دو کشور در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد، زیرا تحقق اهداف توسعهای زمانی معنا پیدا میکند که دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی در کنار هم عمل کنند.
کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بازدید میدانی از فروشگاه های سطح شهر تاکید کرد: خوشبختانه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد اما تلاش می کنیم مبادی واردات کالا های اساسی جنوب کشور از مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور هم افزایش یاید. این سیاستی است که دولت دنبال می کند.
میدری ادامه داد: با توجه به توزیع کالابرگ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تلاش می کند میزان واردات کالاهای اساسی افزایش یابد.
مشارکت بخش خصوصی؛ مسیر پایدار توسعه
میدری با اشاره به سیاست دولت در سپردن فعالیتهای اجرایی به بخش خصوصی اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است در حوزههای مختلف از جمله راهبری معادن با بخش خصوصی همکاری کند.
وی افزود: تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بر این است که سیستان و بلوچستان به مرکز تبادل اقتصادی و تجاری منطقه تبدیل شود و دولت نیز با نگاه عملیاتی این مسیر را دنبال میکند.
«طاها»؛ برنامه اتصال تولیدکنندگان کوچک به بازارهای سراسریدر دیدار میدری با تعدادی از فعالان اقتصادی، یکی از محورهای اصلی گفتوگو، دغدغه تولیدکنندگان کوچک برای دسترسی به بازارهای بزرگ بود.
وزیر کار در بازدید از بزرگترین پارک جنگلی جنوب شرق کشور با تشریح برنامه «طاها» گفت: در قالب این طرح، تولیدیهای کوچک استان از جمله کشاورزان، از طریق شبکه پخش سراسری به بیش از ۱۳۵ هزار فروشگاه در کشور متصل میشوند. این اتصال میتواند مشکل عرضه محصولات، کاهش واسطهها و افزایش سهم تولیدکننده از بازار را بهطور محسوسی بهبود دهد.
نگاه تازه به توسعه استان
سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را میتوان نشانهای از رویکرد تازه دولت برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و تجاری استان دانست؛ رویکردی که بر فعالسازی مرز، توانمندسازی تولیدکنندگان و مشارکت گسترده بخش خصوصی استوار است.
میدری خاطر نشان کرد: مایه غرور است که مرزبانان ما با حضور فعال و شبانه روزی تلاش می کنند و امنیت خاطری ایجاد کردند و قدردان این زحمات هستیم.