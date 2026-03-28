پیام تسلیت وزیر کار در پی شهادت چند تن از کارگران
در پی حملۀ رژیمهای جنایتکار آمریکا و صهیونیستی به چند واحد اقتصادی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی پیامی ضمن تسلیت شهادت چند تن از کارگران، جنایت آشکار صورتگرفته را محکوم کرد.
متن کامل این پیام به این شرح است:
دست جنایتکار رژیمهای کودککش آمریکا و صهیونیستی این بار به خون کارگران زحمتکش و خدوم رنگین و عامل مجروحیت جمع دیگری از کارگران دلیر و پایکار ایران در چند مجتمع صنعتی شد.
رژیمهای جنگطلب آمریکا و صهیونیستی که از روز اول جنگ رمضان با حمله به دانشآموزان مینابی نشان دادند که در پیشبرد اهداف جنگطلبانۀ خود از هیچ جنایت آشکاری علیه بشریت فروگذار نیستند، طی روزهای اخیر حملاتی را به زیرساختهای صنعتی و واحدهای تولیدی میهن عزیزمان مرتکب شدهاند که در آخرین مورد در روز جمعه 7 فروردین منجر به سوگوار شدن جامعۀ کار و تولید در شهادت کارگران و خشم و انزجار نسبت به آسیب رساندن به تأسیسات صنعتی و مصدومیت جانهای عزیز کارگرانی شد که با دلیری و دلدادگی به میهن اسلامی عزیز مشغول کار بودند.
این اقدامات حلقههای دیگری از جنایتهای جنگی و دیوانهوار جنگطلبان ساکن کاخ سفید و تلاویو است که با نیت ضربات اقتصادی و بیکاری کارگرانی که در این واحدها مشغول به کار هستند انجام می شود اما غافل از اینکه چنین اقداماتی در عزم و ارادۀ راسخ جامعۀ کار و تولید در ایستادن پای آرمانهای انقلاب و استمرار کار و خدمت در شدیدترین شرایط جنگی تأثیر نداشته و بلکه موجب تقویت عزم راسخ و ارادۀ پولادین آنها برای پی گرفتن نبرد در جبهۀ کار و تولید و در کنار رزمندگان شجاعمان میشود.
اینجانب شهادت کارگران عزیز در این حملۀ کور را به خانوادۀ ایشان و عموم کارگران تبریک و تسلیت عرض کرده و دعاگوی سلامتی و صحت کارگران مجروح در این حوادث هستم و برای رزمندگان اسلام آرزوی یاری و نصرت الهی مینمایم.