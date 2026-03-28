بیانیه خانه کارگر در محکومیت حمله به زیرساختهای صنعتی خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه کارگر با صدور پیامی ضمن محکومیت حمله آمریکا به زیرساخت‌های صنعتی و محیط‌های کار در استان خوزستان، شهادت جمعی از هم‌وطنان را تسلیت گفته و با خانواده‌های شهدا و کارگران آسیب‌دیده ابراز همدردی کرد.

در این پیام آمده است: تعرض به زیرساخت‌های صنعتی و مراکز تولیدی در استان خوزستان، که قلب تپنده صنعت و اشتغال هزاران کارگر زحمتکش است، اقدامی غیرانسانی و مغایر با همه اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی است. این حملات نه‌تنها تأسیسات صنعتی را هدف قرار داده، بلکه امنیت شغلی و معیشت هزاران خانواده کارگری را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.

خانه کارگر با اشاره به آسیب‌ها و اختلالات ایجاد شده در برخی واحدهای صنعتی از جمله شرکت فولاد خوزستان، فولاد آتیه و آلومینیوم مسجدسلیمان تأکید می‌کند که تداوم چنین شرایطی می‌تواند به توقف فعالیت‌های تولیدی و بیکاری گسترده کارگران منجر شود. بر اساس گزارش‌های اولیه، دست‌کم ۸۰۰۰ کارگر در یکی از این واحدها در معرض تعطیلی محل کار و از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی عمیقی در میان جامعه کارگری و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

خانه کارگر در این پیام ضمن تبریک و تسلیت به خانواده‌های شهدای استان خوزستان، با خانواده‌های کارگران آسیب‌دیده نیز ابراز همدردی کرده و بر ضرورت حمایت فوری از کارگران و صیانت از محیط‌های کار تأکید می‌کند.

در پایان این پیام آمده است: محیط‌های کار، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های تولیدی از جمله اهداف غیرنظامی هستند و هدف قرار دادن آنها، در حقیقت آسیب رساندن به زندگی و معیشت مردم و جامعه کارگری است. خانه کارگر خواستار محکومیت این اقدام و تلاش جدی برای حفظ امنیت مراکز تولیدی و حمایت از کارگران و خانواده‌های آنان است.

