پاسخ آتیه سازان حافظ به خبر اعتراض یک بازنشسته در مورد تاخیر در پرداخت حق بیمه تکمیلی

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، به خبر "ایلنا" با عنوان "آتیه سازان حافظ حق بیمه تکمیلی را پرداخت نکرد" واکنش نشان داد و جوابیه‌ای صادر کرد.

متن این جوابیه به شرح زیر است: "احتراماً پیرو انتشار گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ جمعه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ با عنوان " آتیه سازان حافظ حق بیمه تکمیلی را پرداخت نکرد " بدینوسیله ضمن ارج نهادن به دغدغه های صنفی و اطلاع رسانی عمومی آن رسانه وزین ، موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و پیشگیری از برداشت‌های نادرست مخاطبان به استحضار می‌رساند لذا خواهشمند است طبق قانون مطبوعات نسبت به انتشار این جوابیه اقدامات لازم معمول گردد.

براساس قرارداد منعقده فیما بین شرکت آتیه سازان حافظ و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تسویه خسارت های پزشکی و بروزرسانی پرداخت های بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان معزز تامین اجتماعی مطابق روال معمول درحال اجرا است و همچنان ارائه خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت ها از اولویت‌ها و برنامه اصلی شرکت آتیه سازان حافظ در سال ۱۴۰۵ می باشد اما در این خصوص ذکر دو نکته مهم ضروری است:

الف) این شرکت برای ارائه ی خدمات مناسب بیمه ای، با بیش از 12000 مرکز درمانی قرارداد خرید خدمت منعقد نموده است و بیمه شدگان عزیز با مراجعه به این مراکز نیازی به پرداخت هزینه های بیمه ای بصورت مستقیم ندارند.شایان ذکر است درحال حاضر بیشتر از 80% خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان محترم در این مراکز انجام شده و دیگر بیمه شده نیازی به پرداخت مستقیم و سپس پیگیری دریافت خسارت از بیمه گر را ندارد.بر این اساس به تمامی بیمه شدگان معزز مجددا تاکید می گردد، با توجه به در دسترس بودن مراکز درمانی طرف قرارداد در اقصی نقاط کشور حتی الامکان از خدمات این مراکز استفاده کنند، تا از خدمات بیمه ای(صدور معرفی نامه و تقبل هزینه) به صورت برخط (آنلاین ) و در هنگام دریافت خدمات درمانی، بهره مند گردند.

لازم به توضیح است برای کسب اطلاعات درخصوص مراکز درمانی طرف قرارداد می توان با مراجعه به سایت شرکت به آدرس https://atiyehsazan.ir یا تماس با شماره تلفن 75013-021 و یا مراجعه به شعب و نمایندگی های شرکت و کانون های بازنشستگی شهرستان و استان خود اقدام نمایند.

اما درخصوص مشکل بیمه شده عزیزی که عمل جراحی آب مروارید را در مرکز غیر طرف قرارداد انجام داده و پیگیر دریافت خسارت خود می باشد یاد آور می شویم که با توجه به شیوع عمل آب مروارید در بین بیمه شدگان محترم، شرکت آتیه سازان حافظ توجه ویژه ای به عقد قرارداد با مراکز چشم پزشکی داشته، مراکز با کیفیت و با استاندارد بالا در تمامی استان ها در دسترس بیمه شدگان محترم می باشد.

ب) درخصوص بیمه شدگانی که ترجیح می دهند از مراکز غیر طرف قرارداد خدمات درمانی دریافت نمایند معروض می دارد:

1- شرکت آتیه سازان حافظ تمامی خسارت های مستقیم بازنشستگان تامین اجتماعی را تاپایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده است.

2- خسارت های مستقیم مربوط به ماههای شهریور ،مهر و آبان ماه 1404 رسیدگی شده و آماده پرداخت است و به محض پرداخت سرانه توسط سازمان تأمین اجتماعی به حساب بیمه گر، هزینه ها در اسرع وقت به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

3- با عنایت به همکاری و تعامل دوسویه با شرکت بیمه گزار، از ابتدای آذرماه و با پرداخت ماهیانه ی بخشی از سرانه حق بیمه در وجه شرکت آتیه‌سازان حافظ ، کلیه ی خسارت های درمانی مستقیم بازنشستگان و مستمری‌ بگیران عزیز که در ماه های آذر، دی و بهمن تحویل شعب و نمایندگی های شرکت شده است مورد رسیدگی و پرداخت قرار گرفته است.

در پایان تاکید می گردد باتوجه به حسن همکاری فی مابین شرکت آتیه سازان حافظ با مراکز درمانی طرف قرارداد، از کلیه بیمه شدگان به ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز درخواست می گردد ترجیحا از خدمات برخط بیمه ای (آنلاین ) در این مراکز برخوردار شده تا هزینه های مورد تعهد توسط این شرکت در وجه مرکز درمانی پرداخت گردد."

انتهای پیام/